Scuola: diramata nota su iscrizioni anno scolastico 2023/2024, domande dal 9 al 30 gennaio

- È stata inviata oggi a tutti gli istituti scolastici la nota con le indicazioni per le iscrizioni all'anno scolastico 2023/2024. Lo riferisce il ministero dell’Istruzione in una nota, spiegando che anche quest'anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica. La domanda resta cartacea per la scuola dell'infanzia. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale potranno trovare informazioni dettagliate su ciascun istituto e individuare la scuola di interesse attraverso Scuola in Chiaro, l'applicazione messa a disposizione dal ministero: un Qr Code dinamico associato ad ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l'offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio. Il sito di riferimento per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. (segue) (Com)