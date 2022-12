Rifiuti: Casini-Leoncini (Iv), bene Gualtieri su termovalorizzatore, avanti su cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, in una nota affermano: "Abbiamo più volte espresso la nostra posizione a favore del termovalorizzatore, un'opera che consideriamo fondamentale per affrontare in modo adeguato l'emergenza rifiuti e investire sul futuro della città. Così come è sempre stato chiaro, su questo tema, il pieno appoggio di Italia Viva al sindaco Gualtieri, che proprio stamattina ha illustrato in conferenza stampa l'approvazione definitiva del Piano di gestione dei rifiuti, dopo la conclusione della Valutazione ambientale strategica. Ci appare adesso ancora più opportuno, quindi - proseguono -, ribadire l'importanza dei prossimi passaggi, che sono cruciali per il raggiungimento dell'obiettivo e sui quali siamo pronti a dare il nostro contributo. È necessario accelerare il più possibile sul cronoprogramma - concludono - e procedere spediti sulla pubblicazione del bando di gara e l'inizio dei lavori: Roma e i suoi cittadini non possono più aspettare". (Com)