Legge Bilancio: de Bertoldi (Fd'I), necessario cambio passo in tassazione per favorire crescita

- "Gli effetti distorti provocati nel sistema dalla eccessiva progressività nella tassazione raggiunge in Italia livelli eccessivi, tali da limitare lo sviluppo del paese e favorire il sommerso. Per questo motivo è necessario conseguire una maggiore equità orizzontale nella tassazione, valutando quindi la tassazione piatta, anche a due aliquote, come riferimento imprescindibile per non colpire unicamente il lavoro (cosa che accade puntualmente oggi nell’applicazione dell'Irpef) penalizzando proprio il lavoro rispetto alla rendita". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, componente della commissione Finanze alla Camera dei deputati durante il convegno "Welfare e fiscalità", organizzato da "Itinerari previdenziali", presso il Cnel. "Altro aspetto fondamentale per garantire una politica espansiva capace di finanziare adeguatamente lo stato sociale, è l’utilizzo delle retroazioni fiscali nelle politiche di bilancio - ha aggiunto il parlamentare -. Non si possono infatti finanziare misure di sviluppo, come il superbonus o la riduzione del carico tributario, se non si considerano le coperture sugli effetti benefici sul Pil, e quindi sul dichiarato, che sono insiti negli investimenti stessi. Serve, insomma, un cambio di passo che deve riguardare anche le regole contabili e quindi la Ragioneria dello Stato, per poter dare al paese strumenti moderni ed adeguati alla crescita, che rappresenta l’unica risposta possibile per aumentare la produttività del paese, finanziare il Welfare e non indebitarsi nel rispetto delle regole europee". (Rin)