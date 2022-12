Ucraina: Macron, importante "avere stretto coordinamento" con Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato l'importanza di avere uno "stretto coordinamento" con gli Stati Uniti su differenti temi nell'ambito del conflitto in Ucraina. "Vogliamo regolare le conseguenze dirette ed indirette della guerra sulle nostre economie e sulla nostra gente", ha detto Macron nello Studio ovale della Casa bianca al fianco del presidente statunitense Joe Biden, prima del colloquio bilaterale. Il capo dello Stato francese ha affermato che il conflitto sarà "il primo argomento di discussione". Vogliamo costruire una "pace sostenibile", ha poi aggiunto Macron. Il presidente francese ha in seguito ringraziato Joe Biden e la moglie Jill per "la splendida cena" che hanno avuto ieri, "per l'amicizia e per la qualità delle discussioni" avute. (Frp)