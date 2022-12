Usa: commissione 6 gennaio pubblicherà rapporto finale entro la fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 pubblicherà tutto il lavoro svolto finora entro la fine del 2022, prima dell’insediamento della nuova Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana. Lo ha detto la deputata democratica Zoe Lofgren, componente della commissione, all’emittente “Cnn”. “I repubblicani hanno detto chiaramente di voler minare il lavoro svolto finora, ma glielo impediremo: pubblicheremo tutta la documentazione entro la fine di dicembre, così che non possano mettervi mano in un secondo momento”, ha detto. (Was)