Ue-Africa: Piantedosi, imbastire "dialogo più franco" e "cambio di paradigma"

- L'Europa e l'Africa "saranno sempre più chiamate a lavorare insieme" e per farlo è necessario avviare "un dialogo più franco", che permetta di "concordare un cambio di paradigma" per eliminare alcuni fattori di retaggio storico che hanno minato la reciproca fiducia, soprattutto a danno del continente africano. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto oggi alla conferenza "Italia, Niger. Europa, Africa. Due continenti. Un unico destino”, organizzata dalla Fondazione Med-Or ed ospitata a Roma dall'università Luiss. "Serve dialogare con uno spettro più ampio di Paesi africani sui temi dell'immigrazione", ha detto Piantedosi, per il quale in quest'ambito l'Europa deve assumersi la responsabilità di diventare "un motore a livello globale". (Res)