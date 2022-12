Sanità: assessore Lazio, in Regione fino a 46 anni accesso alla procreazione assistita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha innalzato a 46 anni il limite di età per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. Lo comunica in una nota l'assessore uscente alla Sanità della Regione Lazio, e candidato del Pd alle prossime elezioni regionali, Alessio D'Amato. "Difendere e tutelare l'intoccabile diritto delle donne alla maternità - spiega -. La Regione Lazio lo ha fatto innalzando a 46 anni il limite d'età per l'accesso alla procreazione medicalmente assistita con donazione dei gameti femminili. Portare da 43 a 46 anni la possibilità di accedere alla Pma per eterologa femminile è un atto di civiltà, di rispetto e di uguaglianza perché la Regione Lazio offre a tutte le donne l'accesso alle cure, senza ricorrere al privato o a viaggi fuori dal territorio. E' sempre con i fatti e non con le parole che si difendono i diritti - aggiunge D'Amato -. E la Regione questo lo sa. Nel collegato approvato qualche giorno fa il Lazio, infatti, adeguandosi agli indirizzi nazionali e anche alle nuove indicazioni in materia dei Lea, ha di fatto compiuto un importante passo in avanti nella battaglia che tante donne conducono perché venga rispettato e riconosciuto il loro legittimo desiderio di avere un figlio". (Com)