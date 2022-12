Arabia Saudita-Kuwait: incontro ministri Esteri a Riad, focus su sviluppo azione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, ha incontrato l’omologo kuwaitiano, Salem Abdullah Al Jaber Al Sabah, e la delegazione al seguito durante la sua visita ufficiale nella capitale saudita Riad. Lo ha reso noto il ministero saudita in un comunicato. Durante l'incontro, le due parti hanno sottolineato l'importanza di rafforzare il processo di azione congiunta tra i due paesi, in attuazione delle direttive del re saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud e dell’emiro del Kuwait Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, per “realizzare le aspirazioni dei due popoli”. Il ministro Bin Farhan ha tenuto una cena ufficiale in onore dell’omologo kuwaitiano e della sua delegazione.(Res)