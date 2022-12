Americhe: vertice Alleanza del Pacifico si terrà il 14 dicembre in Perù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Perù ha negato per la terza volta al presidente, Pedro Castillo, il permesso di partecipare a un appuntamento internazionale. Con 58 voti a favore e 51 contrari, il Congresso ha impedito la trasferta programmata in Messico dal 24 al 26 novembre, giorni in cui si terrà il vertice dei capi di Stato dell'Alleanza del Pacifico. In una seconda votazione - chiusa con 77 voti favorevoli, 35 contrari e due astensioni -, l'Aula ha però concesso il permesso di viaggiare in Cile dal 28 al 29 novembre, per co-presiedere la riunione del gabinetto interministeriale, al fianco dell'omologo, Gabriel Boric. Le opposizioni, che godono della maggioranza in Parlamento, ritengono le trasferte di Castillo incompatibili con le cause giudiziarie aperte sul suo conto, l'ultima delle quali potrebbe portare anche alla rimozione dall'incarico, e la necessità di evitare pericoli di fuga. Dopo il primo no, i deputati vicini a Castillo hanno però denunciato l'impossibilità di portare avanti un'azione coerente di politica estera, minacciando di porre la questione di fiducia. (segue) (Brb)