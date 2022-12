Americhe: vertice Alleanza del Pacifico si terrà il 14 dicembre in Perù (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta del terzo rifiuto opposto a una trasferta. Ad agosto, il Parlamento aveva negato a Castillo il permesso di recarsi alla cerimonia di investitura di Gustavo Petro come presidente della Colombia, e a ottobre aveva impedito una trasferta in Europa, atteso a un bilaterale con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e a un'udienza con Papa Francesco. Inoltre, denunciando i ritardi opposti dall'Aula nell'esaminare la questione, Castillo ha deciso di rinunciare al viaggio in Tailandia, sede del Vertice di cooperazione Asia-Pacifico. L'autorizzazione del Parlamento per le trasferte, comune a molti ordinamenti dell'America del Sud, è scritta nell'articolo 102 della Costituzione del Perù. (segue) (Brb)