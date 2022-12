Algeria: condanne tra 10 e 12 anni di carcere per ex premier e ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex primi ministri dell’Algeria Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal e Noureddine Bedoui sono stati condannati oggi dal tribunale di Sidi M'hamed a pene che vanno dai 10 ai 12 anni di carcere. In particolare, Ouyahia dovrà scontare 12 anni di carcere e pagare una multa di un milione di dinari (circa 6.800 euro). Dieci anni di reclusione e una multa di un milione di dinari per i due ex ministri Abdelmalek Sellal e Noureddine Bedoui, con provvedimento di rinvio a carico dell'ex premier Bedoui, perseguito per corruzione quando era presidente della provincia di Constantina. Inoltre, il tribunale di Sidi M'hamed ha condannato, nell’ambito dello stesso caso, gli ex ministri Arezki Baraki e Hocine Necib a 8 anni di carcere con una multa di un milione di dinari (circa 6.800 euro).(Ala)