Italia-Giordania: Tajani riceve omologo Safadi, focus su situazione palestinese

- Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, è stato ricevuto oggi dal titolare della Farnesina Antonio Tajani per discutere delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e di diverse questioni regionali tra cui la situazione nei Territori palestinesi. Lo ha reso noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”, secondo la quale i due hanno evidenziato l’importanza della storia amicizia tra i due Paesi e la loro volontà di rafforzare la cooperazione nel settore economico, degli investimenti, del turismo, dell'agricoltura e della difesa. Safadi ha ringraziato l’Italia per il sostegno fornito al Regno nell’affrontare le diverse crisi. Da parte sua, Tajani ha affermato che la Giordania è “un partner essenziale nella regione”. In merito alla questione palestinese, Safadi ha apprezzato la posizione dell'Italia a sostegno della soluzione dei due Stati, sottolineando la gravità della situazione nei Territori palestinesi “a causa della continua interruzione degli sforzi pacifici e l'assenza di reali prospettive per il raggiungimento di una pace giusta e globale sulla base della soluzione dei due Stati e in conformità alle risoluzioni di legittimità internazionale”. (segue) (Lib)