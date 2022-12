Italia-Giordania: Tajani riceve omologo Safadi, focus su situazione palestinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita in Italia, Safadi ha incontrato il presidente del Parlamento Lorenzo Fontana e Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama e li ha informati sulle posizioni di Amman riguardo a diverse questioni regionali e sulle riforme politiche, economiche e amministrative varate dal Regno. Domani il ministro giordano è atteso ai Med Dialogues di Roma, dove 200 relatori provenienti da 60 Paesi discuteranno di un ampio numero di tematiche, legate anche ai riflessi della guerra in Ucraina sulla regione, in particolare in tema di energia e sicurezza alimentare. (Lib)