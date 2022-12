Roma: tirocinante violentata a Umberto I, sospeso infermiere arrestato, sarà licenziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infermiere accusato di aver violentato la giovane tirocinante e sottoposto a misura cautelare "è incompatibile con la sua funzione professionale. Attualmente è sospeso dal servizio, sarà licenziato nel momento in cui verrà ritenuto responsabile del grave episodio. L'azienda Policlinico Umberto I e il Sistema sanitario regionale si costituiranno parte civile nel procedimento penale". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. (Com)