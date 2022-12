© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I primi due atti del mio ministero sono state due visite di carceri per dare un segnale di sensibilità rispetto alla situazione”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sul fenomeno dei suicidi in carcere. “Tra pochi giorni esporrò le linee programmatiche sulla giustizia per i prossimi 5 anni”, ha poi ricordato il ministro. (Rin)