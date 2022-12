© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al momento risulta una popolazione carceraria di 55.573 persone rispetto ai 51.333 posti di capienza, per una percentuale di affollamento del 117 per cento”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulla prospettiva di una riduzione di spesa nel settore dell'amministrazione penitenziaria a fronte delle attuali problematiche. (Rin)