Ucraina: Zelensky, giustizia per noi vuole dire giustizia per tutto il mondo

- Giustizia per l'Ucraina equivale ad avere giustizia per il mondo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio sui social. “Tutti gli assassini e carnefici russi, tutti i loro complici, tutti i predoni e propagandisti di guerra russi, nonché tutti gli autori della politica genocida russa, devono essere assicurati alla giustizia in modo che il tipo di guerra che la Russia ha iniziato contro di noi non si ripeta mai più. Coloro che hanno pianificato e lanciato l'aggressione. Coloro che assecondano e organizzano il terrore contro le nostre città e la deportazione della nostra gente”, ha detto Zelensky. “Credo che il lavoro, in particolare, dei pubblici ministeri ucraini sarà sicuramente la base dell'accusa nel tribunale speciale per l'aggressione. Quindi, per favore, lavora sodo e ricorda sempre che la somma di tutti i nostri passi deve essere giustizia. In questo momento, e precisamente in Ucraina, stiamo ottenendo giustizia per tutta l'Europa e per molti popoli del mondo”, ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)