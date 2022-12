Unesco: Zaia, Tocatì espressione di patrimonio vivente e di una dimensione ludica tradizionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi abbiamo coronato un altro successo - ha proseguito Zaia - lo dobbiamo alla forza di questo progetto. Il Tocatì non può essere considerato solamente un appuntamento con i giochi della tradizione, ma si tratta di un momento che punta alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che appartiene a tante comunità internazionali. Un perfetto connubio tra tradizioni e identità, che arricchiscono il capitale di conoscenze e valori che vogliamo assolutamente tramandare alle generazioni future". Il riconoscimento "rafforza ulteriormente l'idea che il patrimonio culturale rappresenti una fonte di identità e la sua tutela deve essere considerata uno dei più importanti driver per lo sviluppo di un territorio, non solo in termini turistici" ha poi concluso Zaia. Il Veneto, con questo riconoscimento, è una delle principali regione italiane con siti Unesco. (Rev)