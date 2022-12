Irlanda: von der Leyen, Brexit non sarà un ostacolo su cammino di riconciliazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Brexit non sarà un ostacolo nel cammino di riconciliazione dell'Irlanda. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento a camere riunite dell'Oireachtas, il Parlamento della Repubblica d'Irlanda. "Le conseguenze della Brexit si fanno sentire soprattutto su quest'isola, ben oltre la dimensione economica", ma tutto questo "ha anche avvicinato l'Irlanda al resto dell'Ue", ha detto von der Leyen. "Dopo la Brexit, la nostra Unione ha raddoppiato il suo impegno per la pace, ha riunito persone di comunità diverse che vivevano fianco a fianco ma non si erano mai incontrate", ha aggiunto. "La Brexit non diventerà un ostacolo sul cammino della riconciliazione in Irlanda", ha concluso von der Leyen. (Beb)