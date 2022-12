Tlc: Vodafone, in onda la nuova campagna di Natale sul valore della connessione per tenere insieme le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli italiani il Natale è sinonimo di famiglia, affetti e vicinanza, e la tecnologia può aiutare a restare connessi con le persone care. Secondo l’indagine "Il Natale degli italiani", realizzata da Bva-Doxa per Vodafone, la tecnologia rappresenta, per l’88 per cento degli intervistati, un elemento che unisce e che permette alle persone di ritrovarsi e riprendere i rapporti soprattutto in occasione delle festività. La Generazione Z (18-24 anni), in particolare, è quella che associa in misura maggiore le festività natalizie alla “nostalgia”, che spinge a voler trascorrere questo periodo con la famiglia e gli affetti. Per questo la Rete Vodafone, stabile e inarrestabile, è la protagonista della nuova campagna televisiva di Natale di Vodafone e prende la parola ancora una volta per raccontare l’importanza della connessione per tenere unite le persone, anche quando si trovano lontane. Lo spot in onda da oggi sulle principali emittenti televisive (in formati da 15, 45 e 30 secondi) e sui canali digital e social, racconta la storia di un autotrasportatore costretto per lavoro a stare lontano da casa nei giorni del Natale. La figlia diciottenne, grazie alla copertura, alla stabilità e alla potenza della rete Vodafone, attraverserà l’Italia per seguire e comunicare in videocall con il padre, ignaro della sorpresa che vorrà fargli la figlia. Infine riuscirà a raggiungere il padre nel porto dove il tir è in sosta e finalmente padre e figlia, riuniti, si abbracciano felici. La loro, è la storia di quelle persone che per un motivo o per l’altro sono costrette a stare fisicamente lontane dagli affetti, ma a cui la tecnologia e la connessione offrono la possibilità di riavvicinarsi, anche e soprattutto durante le festività. “Quando sei lontano da chi ami, io ci sono”, dice la voce fuoricampo che personifica la Rete Vodafone, “Quando sei in viaggio, ci sono. Quando vuoi sentirti più vicino, ci sono anche lì. Sono nata per unire le persone. Sono la Rete Vodafone, stabile e inarrestabile”.(Rin)