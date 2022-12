Veneto: al via il servizio civile regionale per 313 canditati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via in questi giorni per 313 candidati il percorso di Servizio Civile regionale. "Mando un saluto a tutti i giovani che hanno deciso di cogliere questa occasione – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e alle Politiche sociali - sono convinta che investire nelle giovani generazioni sia un'opportunità imprescindibile. Questi oltre trecento ragazzi potranno conoscere ancor meglio il territorio e contribuire a migliorare le nostre realtà locali. Con il lavoro e grazie all'accompagnamento degli enti selezionati, potranno sviluppare relazioni e progetti d'interesse per la comunità e lo stesso tessuto sociale". (Rev)