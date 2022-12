Lazio 2023: Gualtieri, termovalorizzatore è tema nazionale, non riguarda elezioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come commissario di governo "non mi devo occupare di alleanze regionali, ma questo evidenzia anche come questo tema" del termovalorizzatore "non ricada nell'ambito" di competenza della Regione. Lo ha detto il sindaco di Roma, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, a margine della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del piano rifiuti dopo la conclusione della Valutazione ambientale strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. "Le ordinanze hanno il logo della presidenza del consiglio e le ho firmate in quanto commissario di governo. È un tema che non ha nulla a che fare con le regionali", ha concluso. (Rer)