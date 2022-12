Legge Bilancio: M5s, norma su tetto contante e Pos non può stare in testo, grave decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La norma della legge di Bilancio che in un colpo solo aumenta il tetto al contante a 5 mila euro e cancella le sanzioni per gli esercenti che rifiutano pagamenti digitali fino a 60 euro, non può stare nel testo in quanto ordinamentale. La legge di Bilancio, infatti, può contenere esclusivamente norme che hanno effetti finanziari e questa di sicuro non li produce. Per questo il M5s ha chiesto lo stralcio del relativo articolo, richiesta respinta dopo un voto in commissione Bilancio dall'esito molto grave, perché apre la porta all'inserimento nella Manovra di qualsiasi cosa. E a nulla vale l'argomentazione, pur utilizzata oggi in Commissione, secondo la quale ci sarebbe un precedente simile risalente al 2016: se in quell'anno è stato commesso un errore, non significa che si debba sbagliare adesso. Quanto accaduto è semplicemente gravissimo". Lo comunicano in una nota i deputati del M5s in commissione Bilancio alla Camera che sta esaminando in provvedimento sulla Manovra. (Com)