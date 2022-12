Lazio 2023: Barbati (CG), giorni decisivi per definire coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono giorni decisivi per la chiusura delle alleanze in vista delle elezioni regionali. Il fatto che Alessio D'Amato abbia già incassato anche il sostegno di Demos, +Europa e forze civiche è un bel segnale ed auspico che la coalizione possa essere ancora più larga e quindi competitiva". Lo dichiara in una nota Carmine Barbati vice presidente dell'Assemblea Capitolina della lista civica "Gualtieri sindaco". "In queste settimane ho avuto modo di confrontarmi con numerosi colleghi medici che si sono detti pronti a sostenere la candidatura di D'Amato, anche alla luce del buon lavoro da lui fatto negli ultimi 10 anni per la sanità laziale, oltre che naturalmente per l'ottima gestione dell'emergenza Covid e della campagna vaccinale - aggiunge Barbati -. Insieme stiamo preparando un documento con proposte e suggerimenti per il SSR, che sottoporremo a D'Amato, per sostenerlo in campagna elettorale".(Com)