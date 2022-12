Russia: Banca centrale, aumento del 20 per cento dei prezzi immobili dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I prezzi per gli immobili residenziali in Russia sono cresciuti del 20 per cento dall'inizio del 2022. Lo ha riferito la Banca centrale della Russia in un rapporto sulla stabilità finanziaria. "Nel comparto delle ipoteche c'è stata una tendenza al rialzo dei prezzi degli immobili residenziali (del 20 per cento dall'inizio dell'anno), sostenuta non da un aumento del reddito dei contraenti di mutui, ma da un allentamento delle condizioni finanziarie dell'ipoteca. Il ridimensionamento dei programmi di prestito agevolato aumenta la differenza di prezzo nel mercato immobiliare primario e secondario", si legge nel rapporto.(Rum)