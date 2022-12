Unesco: Lollobrigida, soddisfatti per inserimento in Patrimonio di nostra tradizione allevamento lipizzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tradizione dell’allevamento dei lipizzani è patrimonio Unesco. La decisione è stata assunta dal Comitato del Patrimonio culturale immateriale in corso ora a Rabat, in Marocco, alla presenza di delegati provenienti da 180 Stati. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida ha dichiarato: "Siamo particolarmente soddisfatti e orgogliosi perché la candidatura era stata promossa, per l'Italia, dal mio ministero con il supporto del Crea presso cui è attivo un centro di allevamento e riproduzione dei cavalli lipizzani". Nel presentare il dossier di candidatura, il presidente dell'organo degli esperti mondiali, l'italiano Pier Luigi Petrillo, ha evidenziato come il dossier sia stato scritto in modo eccellente ed evidenzia l'importante relazione tra l'uomo e l'ambiente naturale nonché tra l'uomo e gli animali. L'avvenuta iscrizione è stata accolta in sala da un lungo applauso. (segue) (Rin)