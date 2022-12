Unesco: Lollobrigida, soddisfatti per inserimento in Patrimonio di nostra tradizione allevamento lipizzani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora il ministro Francesco Lollobrigida ha sottolineato: "Il riconoscimento dell'Unesco premia un lavoro importante svolto in questi anni dagli uffici ministeriali e dagli esperti del Crea. Un riconoscimento che va agli sforzi compiuti per mantenere viva una tradizione ancestrale, che basa le proprie radici sul rapporto virtuoso tra uomo e animale. Ringrazio l'Unesco per avere voluto, con questa iscrizione, dimostrare ancora una volta come anche le pratiche connesse all'allevamento possano essere considerate patrimonio culturale dell'umanità. È una grande responsabilità per noi e assicuro che il ministero farà la sua parte, continuando, in nome della sovranità alimentare, a valorizzare quelle identità agricole ed alimentari che rappresentano il cuore pulsante del nostro Paese". (Rin)