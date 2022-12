Roma: Casini-Leoncini (Iv), avviato iter riqualificazione piazza Monteleone da Spoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'ordine del giorno presentato in Assemblea capitolina per la riqualificazione di Piazza Monteleone da Spoleto "consentirà di accelerare i tempi per questo importante spazio pubblico di quartiere che soffre da sempre la mancanza di adeguati luoghi di aggregazione". Lo affermano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "L'ordine del giorno che abbiamo presentato in Assemblea capitolina su piazza Monteleone da Spoleto, approvato da una larga maggioranza, consentirà di accelerare i tempi per la riqualificazione di questo importante spazio pubblico di quartiere, che, lo ricordiamo, soffre da sempre la mancanza di adeguati luoghi di aggregazione per le famiglie, i ragazzi, le persone anziane - spiegano -. Siamo davvero soddisfatti per aver contribuito a dare una prima significativa risposta ai cittadini del Municipio XV su un tema particolarmente sentito dal territorio". Quello del recupero di Piazza Monteleone da Spoleto "è un progetto atteso da anni, oggi decisamente più concreto grazie al lavoro in Aula Giulio Cesare dei consiglieri Casini e Leoncini e al nostro impegno in Giunta e in Consiglio municipale, dove lo scorso luglio è stata approvata una risoluzione che va esattamente nella stessa direzione - prosegue l'assessore alle Politiche del commercio del Municipio Roma XV, Tommaso Martelli -. La proposta approvata prevede la realizzazione di un'area verde e di uno spazio giochi per i bambini, oltre alla riqualificazione di alcuni banchi del mercato, che saranno completamente rimessi a nuovo". (segue) (Com)