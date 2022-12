Roma: Casini-Leoncini (Iv), avviato iter riqualificazione piazza Monteleone da Spoleto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i consiglieri che hanno portato all'attenzione dell'Aula Giulio Cesare un tema centrale per la nostra amministrazione; un segnale positivo oltre che un'assunzione di responsabilità da parte dell'Assemblea capitolina che spero si concretizzi nel primo esercizio di bilancio utile con lo stanziamento dei fondi necessari per la progettazione e la riqualificazione della piazza", conclude il presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati. (Com)