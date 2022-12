Videogiochi: Sangiuliano, pensare a rafforzamento Tax credit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria del videogioco in Italia "rappresenta un settore altamente specializzato in ambito tecnologico, artistico e nel campo del design, con circa 2 miliardi di indotto. Un prodotto culturale che assume centralità soprattutto in questa fase di intervento pubblico nei processi di digitalizzazione dei beni. Si può pensare a un rafforzamento del Tax credit per l’industria dei videogiochi ora previsto dal ministero della Cultura, aumentandone la capienza". Lo ha affermato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.(Rin)