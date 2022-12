Roma: coinvolti in operazione di 'ndrangheta, trovati 23 indebiti percettori reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ventitre persone sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Roma perchè percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Le verifiche sono state svolte dai militari incrociando i gli elementi delle banche dati di Inps, Motorizzazione civile e Anagrafe. Delle 23 persone denunciate tre sono cittadini stranieri; tutti sono gravemente indiziati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di persone che hanno falsamente dichiarato di essere in possesso dei requisiti. Le istanze prese in esame sono risultate, alcune falsamente certificate, altre mancanti delle comunicazioni previste dalla Legge in caso di sopraggiunte caratteristiche che prevedono la decadenza del Reddito di Cittadinanza anche a coloro che possedevano, inizialmente, i requisiti necessari. Le posizioni verificate dai militari sono state, perlopiù, quelle degli indagati coinvolti nell’operazione “Tritone”– a seguito della quale 65 persone finirono agli arresti, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere di stampo mafioso per aver costituito una “locale” di 'ndrangheta con base tra Anzio e Nettuno, riuscendo ad infiltrarsi anche nelle pubbliche amministrazioni e gestendo operazioni di narcotraffico internazionale – e altre recenti operazioni. Dai calcoli effettuati dai Carabinieri, le 23 persone avrebbero percepito, in assenza dei requisiti di Legge, la somma complessiva di 229.513,81 euro. Le denunce sono state trasmesse alle Procure della Repubblica di Napoli, Velletri, Tivoli, Palmi e Latina. (Rer)