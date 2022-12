© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il Campasso a Genova ci sono 110 milioni. Un importante segnale alla città, un impegno mantenuto dal Mit per la riqualificazione della zona. Un'opera connessa agli investimenti ferroviari previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresenta anche una occasione importante di rigenerazione urbana". Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit della Lega Edoardo Rixi. (Rin)