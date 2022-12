Lombardia: modificato regolamento regionale per famiglie in difficolta in case Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neutralizzare gli effetti della crisi energetica che impatta sulle famiglie lombarde in condizioni di indigenza o comprovata difficoltà economica. È l'obiettivo della delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla casa e housing sociale Alan Christian Rizzi. La delibera riguarda nello specifico le modifiche al regolamento regionale del contributo di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in comprovate condizioni di indigenza o difficoltà economiche. "Dato l'eccezionale aumento dei prezzi dei prodotti energetici è necessario agire, come nella tradizione del buon governo di Regione Lombardia, con profondo senso di responsabilità" spiega l'assessore Rizzi. "D'intesa con Anci, Aler, associazioni di categoria degli inquilini e organizzazioni sindacali, abbiamo ritenuto più che mai necessario adottare questo provvedimento per sostenere le fasce più deboli della popolazione, alleviando così gli effetti degli aumenti per quanto riguarda le bollette per la stagione termica 2022-2023. Anche le altre modifiche apportate - conclude - vanno incontro alle nuove difficoltà economiche, che dopo la pandemia e con la crisi internazionale in corso, sono sempre più in aumento". Il provvedimento passa ora alla Commissione consiliare competente per il parere previsto dalla legge regionale. (segue) (Com)