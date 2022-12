Lombardia: modificato regolamento regionale per famiglie in difficolta in case Erp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche al regolamento regionale introducono alcuni correttivi finalizzati a rendere l'impianto normativo maggiormente rispondente alle esigenze di efficacia ed efficienza del contributo di solidarietà già introdotto dalla legge regionale. Nel dettaglio le novità introdotte dalla modifica del regolamento. Vengono semplificati gli adempimenti a carico delle famiglie assegnatarie degli alloggi, prevedendo che la domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà per i cittadini in condizioni di comprovate difficoltà economiche, possa essere presentata contestualmente all'anagrafe dell'utenza. Si introduce la possibilità per i servizi sociali comunali di partecipare al nucleo di valutazione che determina l'importo annuale del contributo da assegnare ai nuclei familiari al fine di definirne l'effettivo bisogno Per quanto riguarda i nuclei familiari in comprovata difficoltà economica, il contributo di solidarietà riguarda il pagamento dei servizi a rimborso e solo in via residuale l'eventuale debito pregresso della locazione sociale. Il pagamento del canone, anche in misura parziale, o l'adesione a piani di rientro possono quindi essere ricompresi tra i criteri di valutazione delle domande per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà o per la determinazione del relativo importo. (segue) (Com)