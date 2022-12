Lombardia: modificato regolamento regionale per famiglie in difficolta in case Erp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si prevede che il nucleo di valutazione, in sede di determinazione dell'ammontare del contributo, debba tener conto anche di eventuali bonus sociali erogati direttamente all'assegnatario per le utenze condominiali. Per i nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche, poi, la determinazione del contributo può tener conto del pagamento, anche parziale, del canone di locazione e dell'adesione a piani di rientro. Tra le modifiche, si stabilisce anche per la Giunta regionale la possibilità di aggiornare i valori economici relativi alle spese standard dei servizi a rimborso, ai limiti massimi del contributo regionale di solidarietà, nonché alla soglia Isee di accesso al contributo per gli assegnatari in condizioni di comprovate difficoltà economiche, in base alle risorse disponibili nel bilancio regionale. Infine, viene anche introdotta una disciplina di carattere eccezionale, limitata all'anno 2023, dovuta al perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Si tratta della facoltà per gli enti proprietari di assegnare, in via provvisoria e salvo conguaglio, un contributo ai nuclei familiari assegnatari, volto a neutralizzare o ad alleviare gli effetti degli aumenti delle spese di riscaldamento. Comuni e Aler possono, anche adottare, a titolo di concorso alla sostenibilità dei servizi abitativi pubblici per la parte di incremento delle spese di riscaldamento eventualmente non coperta dal contributo regionale di solidarietà, misure di compartecipazione al pagamento di tali spese, tutelando in particolare i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità. (Com)