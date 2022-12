Cultura: Sangiuliano, può creare un nuovo Rinascimento italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha "un patrimonio culturale e di professionalità ineguagliabile. Eppure corriamo un pericolo che non possiamo sottovalutare. La nostra storia è ricca di grandiosità che oggi, ai nostri occhi, sono lontane dai valori e dalla morale comune in cui ci riconosciamo. Ci sono opere d’arte, libri e monumenti che, proprio per questo, una pseudocultura vorrebbe mettere all’indice. La cancel culture e l’iconoclastia non sono il frutto di un male interpretato rispetto delle diverse sensibilità ma, nei fatti, una scusa per eliminare le identità locali e nazionali". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Cultura di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. "Il rispetto reciproco, che è una delle più importanti funzioni della cultura, nasce dalla condivisione di esperienze ed emozioni e non certo dalla cancellazione delle differenze - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo -. Cancellare o censurare l’arte, quindi, non elimina problemi o difficoltà, ma solo ci rende più poveri e fragili perché privi di esempi e bellezze che, nei modi del nostro tempo, possano ispirarci o ammonirci. Per questo ci opporremo a qualunque forma di vandalizzazione, imbrattamento, rimozione coatta di opere e idee promuovendo invece l’arte pubblica, lo spettacolo dal vivo, le rievocazioni storiche e tutte le attività che possano portare alla fruizione condivisa di un patrimonio ineguagliabile. L’oicofobia, cioè l’odio per se stessi, è un male che sta divorando l’Occidente. Accettarlo vuol dire condannarci all’irrilevanza e all’autoannientamento. Cosa è l’Italia senza la sua specificità e la sua grandezza? Solo un’espressione geografica. Quello che la cultura può fare, invece, è, criticando e denunciando ciò che non va nella nostra società, creare un nuovo Rinascimento italiano che, dalle cellule del passato da cui prende vita, sappia esplorare vie nuove".(Rin)