Violenza donne: M5s-CR, vittime abbandonate, Pd si limita a panchine rosse

- L'amministrazione Gualtieri "non sa come aiutare le donne vittime di violenza". Lo affermano in una nota i gruppi capitolini del Movimento 5 stelle e della lista Civica Raggi. "La seduta di ieri delle commissioni capitoline Scuola e Pari Opportunità ha confermato un dato grottesco quanto drammatico: l'amministrazione Gualtieri non sa come aiutare le donne vittime di violenza e, aspetto ancora più grave, boicotta volontariamente la nostra proposta che mira a offrire loro aiuto e conforto e si limita alle panchine rosse - spiegano -. In sostanza, il dipartimento ha dichiarato che non esistono al momento strutture fisiche in cui alloggiare servizi quali case rifugio, case di semi-autonomia e centri anti-violenza - sottolineano -. Nel frattempo, aggiungiamo noi, il dipartimento restituirà 1 milione e 400 mila euro di fondi proprio perché non ha spazi su cui investire. La nostra proposta di trovare accordi con gli hotel di Roma al fine di garantire un alloggio di emergenza alle donne vittime di violenza rappresenta quindi - proseguono -, l'unica strada percorribile. Alla luce di ciò, appare ancora più inspiegabile l'ostracismo dei dem che ha deciso di insabbiarla. Sarebbe ora - concludono - che i colleghi di maggioranza facciano un profondo mea culpa e ammettano di aver affossato la nostra proposta per motivi di natura puramente politica".(Com)