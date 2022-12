Ambiente: Bergesio (Lega), tema invasi fondamentale per Paese, da Salvini approccio pragmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Il tema dell'acqua nel nostro Paese è fondamentale. Nel 1980 l'Ufficio dighe ha dichiarato che ai nostri territori servirebbero 15 miliardi di metri cubi. Oggi, invece, abbiamo una capacità di invasi pari a 12 miliardi di metri cubi. Siamo, praticamente, rimasti indietro decenni. Come Lega, abbiamo presentato nel decreto Aiuti ter un emendamento con il quale chiedevamo la nomina di commissari per far partire queste opere che in molti casi sono state già studiate e, quindi, 'potenzialmente realizzate'. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, nella sua risposta, ha comunicato la nascita nei prossimi mesi di un tavolo interministeriale per coordinare questa importantissima attività. Sono sicuro che il Ministro, con il suo approccio pragmatico e la sua cultura del fare, saprà dare risposte rapide e concrete anche in questo ambito". Lo afferma il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, durante le comunicazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica, oggi a palazzo Madama. (Rin)