Germania: ministro Economia Habeck vuole più indipendenza da Cina

- Il ministro dell’Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, vuole rendere la Germania più indipendente dalla Cina. È quanto riferisce il sito web “The Pioneer”, che ha visionato il contributo del dicastero guidato dall’esponente dei Verdi alla strategia per la Cina in corso di elaborazione nel governo federale. In particolare, Habeck intende imporre alle imprese tedesche con importanti attività in Cina nuovi obblighi di informazione. Inoltre, l’esponente degli ecologisti vuole ridurre il sostegno politico si progetti economici tedesco-cinesi. Nel documento visionato da “The Pioneer” si afferma che, “mentre la Cina riduce la propria dipendenza”, l’importanza del Paese per l’economia di Ue e Germania “continua ad aumentare”. Inoltre il ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco avverte che la Cina potrebbe annettere Taiwan entro il 2027, quando ricorrerà il centenario della fondazione delle sue forze armate. Il potenziale di ricatto di tale scenario per la Germania viene giudicato elevato, in considerazione dei legami economici tra i due Paesi. (segue) (Geb)