Germania: ministro Economia Habeck vuole più indipendenza da Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come contromisura, il dicastero di Habeck suggerisce di puntare su “mercati futuri alternativi come l’Asia-Pacifico, l’America Latina e l’Africa”, nonché su “una nuova versione della promozione del commercio estero”. Gli investimenti tedeschi nelle società cinesi dovrebbero essere controllati più scrupolosamente e, al più tardi dal 2023, non dovrebbero essere più concessi prestiti per lo sviluppo alla Cina. A livello di Ue, dovrebbero essere promossi trattati di libero scambio con la regione dell’Asia-Pacifico. Allo stesso tempo, nell’Ue dovrebbe essere sviluppata la capacità di lavorazione e trasformazione. Il documento elaborato dal ministero dell’Economia e della Protezione del clima tedesco non è stato ancora oggetto di discussione nel governo federale. Tuttavia, Habeck avrebbe già promesso che intende attuare rapidamente la strategia del suo dicastero per la Cina. (Geb)