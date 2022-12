Energia: Schifani, oggi Cdm decreterà amministrazione fiduciaria di Lukoil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il Consiglio dei ministri decreterà una soluzione tampone, provvisoria, quella dell'amministrazione fiduciaria per impedire il blocco delle macchine e dell'attività e le conseguenti catastrofi occupazionali". Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, durante le dichiarazioni programmatiche all'Ars, riferendosi alla raffineria Lukoil di Priolo, in provincia di Siracusa, a rischio chiusura dopo l'embargo alle importazioni di petrolio dalla Russia deciso dall'Unione europea, a partire dal prossimo 5 dicembre. "E' una soluzione importante che consentirà eventualmente la vendita della Lukoil. Ma - ha spiegato il presidente - in assenza di possibili acquirenti, non si può escludere la nazionalizzazione come è avvenuta in Germania. Vigileremo e faremo la nostra parte". (Rin)