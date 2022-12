Terzo settore: Fondazione Cometa e Anci Lombardia presentano dossier su "Inclusione e coesione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi economica e sociale che stiamo vivendo ci insegna che non bastano più le sole risposte emergenziali, ma servono politiche di sistema inclusive e partecipative per passare dalla protezione alla promozione della persona e della famiglia. Con il progetto messo a punto insieme ad Anci, vogliamo fornire agli amministratori locali e agli operatori economici e sociali strumenti di lavoro utili ed efficaci per intercettare i fondi previsti dalla programmazione europea 2021-27 e dalle risorse del Pnrr, svolgendo un ruolo di supporto e sostegno in questo percorso". Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi aprendo questa mattina alla Fondazione Cometa di Como i lavori dell'infoday dedicato al tema "Inclusione e Coesione": nell'occasione è stato presentato il relativo dossier tematico, uno dei 6 dossier elaborati da Anci e Consiglio regionale e che in questi giorni vengono presentati sul territorio lombardo. Digitale, ambiente, mobilità, istruzione e salute gli altri argomenti. (segue) (Com)