Terzo settore: Fondazione Cometa e Anci Lombardia presentano dossier su "Inclusione e coesione" (2)

- Questa mattina sono intervenuti anche il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca, l'Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Como Francesca Romana Quagliarini, la Vice Presidente di Anci Lombardia Federica Bernardi e il Direttore generale della Fondazione Cometa Alessandro Mele. Ad illustrare il dossier sono state l'economista Daniela Mesini e la Coordinatrice del Dipartimento Welfare di Anci Lombardia Anna Meraviglia. Il progetto messo a punto dal Consiglio regionale con ANCI Lombardia e i Comuni lombardi è finalizzato a rafforzare le competenze e le capacità degli enti locali per riuscire a intervenire più efficacemente nelle politiche europee. Obiettivo principale è quello di far crescere nei rispettivi enti competenze in grado di cogliere le opportunità europee della programmazione 2021-27 e del pacchetto connesso al Recovery Fund, facendo tesoro anche dell'esperienza dei Seav (Servizi Europa d'Area Vasta) già sviluppata da ANCI Lombardia. (Com)