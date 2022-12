Serbia: ministero Cultura, acquavite Sljivovica in lista patrimonio immateriale Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acquavite serba (rakija) ricavata dalla fermentazione e distillazione di prugne, denominata Sljivovica, è entrata a far parte della lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco. Lo ha comunicato in una nota il ministero della Cultura serbo, il quale ha precisato che la decisione è stata presa dal Comitato intergovernativo per la conservazione del patrimonio culturale immateriale durante la 17ma sessione tenutasi a Rabat, in Marocco. "Le pratiche sociali, le conoscenze e le competenze relative alla preparazione e all'uso della tradizionale bevanda alla prugna, Sljivovica, un elemento del patrimonio culturale immateriale della Serbia, sono state incluse nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco", recita l'annuncio. La Sljivovica è il quinto elemento della cultura serba a entrare a far parte della prestigiosa lista e segue la festa tradizionale della famiglia Slava, la danza popolare tradizionale Kolo, il canto con lo strumento popolare a corda singola denominato Gusla e le ceramiche di Zlakusa.(Seb)