Fisco: Spena, attivato credito d'imposta per cuochi professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente è stato attivato il cosiddetto 'bonus cuochi', previsto dal decreto interministeriale del 1 luglio 2022. Grazie a questo provvedimento, che ho presentato e seguito durante la scorsa legislatura in tutte le fasi del suo iter, verrà garantito un credito d’imposta, fino a 6 mila euro, a beneficio dei cuochi professionisti. Le domande potranno essere presentate dal 27 febbraio al 3 aprile 2023, per le spese sostenute nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022". Lo afferma Maria Spena, già deputata ed esponente di Forza Italia, annunciando la pubblicazione delle modalità per ottenere l’agevolazione sul sito del Ministero delle Imprese e del made in Italy (ex Mise). "È un’iniziativa - aggiunge - che va vista anche nella direzione della valorizzazione delle eccellenze della nostra enogastronomia e, più in generale, del made in Italy, su cui questo governo punta molto". (Rin)