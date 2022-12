Rifiuti: Gualtieri, osservatorio indipendente per controllo inquinamento impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la procedura di Vas per il termovalorizzatore "sono pervenute oltre 600 osservazioni che ci hanno permesso di rafforzare alcuni aspetti. Ci sarà un osservatorio indipendente che monitorerà la realizzazione e il funzionamento del termovalorizzatore e degli impianti previsti nel piano rifiuti e quindi dovrà verificare costantemente che siano usate le migliori tecnologie che dovranno garantire il massimo livello di protezione ambientale". Lo ha detto il sindaco di Roma, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del piano rifiuti dopo la conclusione della Valutazione ambientale strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. "È una giornata importante e storica - ha aggiunto - presentiamo due importanti ordinanze con le quali si chiude la procedura di Vas e si dà piena operatività al piano rifiuti presentato ad agosto. Per la prima volta, dopo tanto tempo, la città ha un piano rifiuti che definisce un percorso chiaro e ambizioso per essere autosufficiente nel trattare i propri scarti e superare una condizione, vergognosa, per cui Roma dissemina i suoi scarti in discariche e termovalorizzatori di altre regioni d'Italia e Paesi europei". (Rer)