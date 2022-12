Rifiuti: Trabucco (CG), seguiamo spediti il cronoprogramma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termovalorizzatore "è l'unica soluzione per superare finalmente il problema dei rifiuti nella nostra città, senza di esso saremmo costretti a continuare a spedire il tutto fuori Roma ancora per anni e anni". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Gualtieri, Giorgio Trabucco. "Poco fa il sindaco di Roma e commissario straordinario, Roberto Gualtieri, ha confermato il cronoprogramma per la realizzazione del termovalorizzatore da 600 mila tonnellate che verrà costruito sul terreno di circa 10 ettari a Santa Palomba. Abbiamo quindi visto - spiega - la presentazione della procedura di manifestazione di interesse, aperta a soggetti sia pubblici che privati, per un'opera che sarà pronta entro il 2026. Il termovalorizzatore è l'unica soluzione per superare finalmente il problema dei rifiuti nella nostra città - aggiunge -, senza di esso saremmo costretti a continuare a spedire il tutto fuori Roma ancora per anni e anni, con costi ingenti e imbarazzanti problematiche ad esso collegate. Bisognava prendere in mano la situazione - conclude - con risposte concrete e convincenti, per fortuna Roma adesso è in buone mani".(Com)