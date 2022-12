Rifiuti: Gualtieri, senza piano impianti oggi avremmo presentato discarica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il piano rifiuti elaborato per Roma, e che comprende il termovalorizzatore, "Oggi avremmo presentato la localizzazione e i lavori per una mega discarica da un milione di tonnellate nel territorio di Roma capitale. Con questo piano usciamo dal sistema delle discariche''. Lo ha detto il sindaco di Roma, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione in Campidoglio dell'approvazione definitiva del piano rifiuti dopo la conclusione della Valutazione ambientale strategica e la manifestazione di interesse per la realizzazione del termovalorizzatore. ''Non ci sarà alcuna discarica collegata al termovalorizzatore - ha aggiunto -. E grazie anche alla gestione della fase transitoria abbattiamo il fabbisogno di discariche. Oggi portiamo 500 mila tonnellate in discarica, con termovalorizzatore arriveremo a discariche zero, ma già tra un anno dimezzeremo il fabbisogno di discariche, arrivando a 244 mila tonnellate''.(Rer)