Irlanda del Nord: von der Leyen, su Protocollo conclusione positiva se Regno Unito avrà volontà politica

- Se il Regno Unito avrà la volontà politica, potremmo raggiungere una soluzione positiva sulle trattative in merito al Protocollo sull'Irlanda del Nord. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa organizzato al suo arrivo a Dublino, dove si trova in visita ufficiale. "La Brexit ha comportato molti adattamenti per l'Irlanda, ma per quanto mi riguarda l'avete fatto con grande successo", ha detto con der Leyen riferendosi al primo ministro irlandese Michael Martin. "L'Unione europea ha ascoltato con molta attenzione le preoccupazioni dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord in merito alle questioni del Protocollo. Abbiamo sempre dimostrato flessibilità, e avremo sempre un approccio costruttivo a questi temi", ha aggiunto. "Se c'è la volontà politica nel Regno Unito, sono molto fiduciosa che potremo raggiungere una conclusione positiva", ha concluso. (Beb)