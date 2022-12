Decreto Aiuti quater: Magni (Avs), su superbonus maggioranza in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla vicenda del superbonus la maggioranza è andata in tilt. La premier Meloni e il ministro Giorgetti hanno subito sbandierato la loro contrarietà a questa norma tanto che nel decreto Aiuti quater la detrazione è stata abbassata al 90 per cento con la possibilità di mantenere la detrazione al 110 per cento per chi ha presentato la Cilas entro il 25 novembre. Cosa che ha creato non pochi problemi a quanti stavano presentando il progetto e alle ditte pronte ai lavori. Tante critiche poi sono arrivate anche dal mondo delle imprese e delle professioni. E infine una valanga di emendamenti della maggioranza che mirano a correggere il tiro. Non si governa con l'improvvisazione e la propaganda". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni. (Rin)